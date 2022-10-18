Странам Евросоюза предложили сократить ежемесячное потребление газа

«Предварительный анализ на основе отчётов государств-членов показывает, что в августе и сентябре потребление газа в ЕС будет примерно на 15% ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет. Подобные усилия потребуются каждый месяц до марта, чтобы соответствовать постановлению Совета ЕС», - указали в ЕК.