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30 минут назад

Странам Евросоюза предложили сократить ежемесячное потребление газа

Национальная Служба Новостей

Странам Евросоюза предложили до марта 2023 года на 15% сократить ежемесячное потребление газа, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

Странам Евросоюза предложили сократить ежемесячное потребление газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что решение предлагается в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом.

«Предварительный анализ на основе отчётов государств-членов показывает, что в августе и сентябре потребление газа в ЕС будет примерно на 15% ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет. Подобные усилия потребуются каждый месяц до марта, чтобы соответствовать постановлению Совета ЕС», - указали в ЕК.

Кроме того, отмечается, что не все страны Евросоюза заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности. В этой связи в ЕК предложили по умолчанию предоставлять государствам-членам, столкнувшимся с чрезвычайной ситуацией, «газ от других в обмен на справедливую компенсацию».

Экономика,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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