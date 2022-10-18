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20 минут назад

Страны ЕС захотели обязать делиться друг с другом газом

Елена Прошина

В Еврокомиссии предложили обязать страны-члены Евросоюза делиться друг с другом газом в случае его нехватки. Данный пункт намерены внести в новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом, говорится в заявлении ЕК.

«Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство ЕС, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — отмечается в тексте.

Страны ЕС с начала года снизили зависимость от российского газа с 35% до 7,5%

При этом уточняется, что обязанность по обеспечению солидарности ляжет на европейские страны, не имеющие подключения к терминалам СПГ. Главным условием станет транспортировка газа в государства-члены ЕС, где он необходим.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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