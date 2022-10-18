Страны ЕС захотели обязать делиться друг с другом газом

«Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство ЕС, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — отмечается в тексте.