Страны ЕС захотели обязать делиться друг с другом газом

В Еврокомиссии предложили обязать страны-члены Евросоюза делиться друг с другом газом в случае его нехватки. Данный пункт намерены внести в новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом, говорится в заявлении ЕК.
«Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство ЕС, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — отмечается в тексте.
При этом уточняется, что обязанность по обеспечению солидарности ляжет на европейские страны, не имеющие подключения к терминалам СПГ. Главным условием станет транспортировка газа в государства-члены ЕС, где он необходим.