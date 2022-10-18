Замминистра финансов США обсудит потолок цен на нефть РФ с коллегами по АТЭС

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо отправится на текущей неделе в Таиланд, где примет 19-20 октября участие во встрече министров финансов экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также посетит Сингапур 21 октября. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минфина США.
Отмечается, что в ходе поездки он "продолжит координацию и контакты на тему отдельных и коллективных ответов на глобальные экономические потрясения", которые, с точки зрения Вашингтона, были вызвали в том числе российской специальной военной операцией на Украине.
"Первый заместитель министра обсудит также исторические санкции и меры экспортного контроля, введенные в отношении России глобальной коалицией из более чем 30 стран" в ответ на специальную операцию РФ на Украине, говорится в заявлении. "В ходе встреч с коллегами из правительств и представителями бизнеса первый заместитель министра будет объяснять, как потолок цен поможет сделать так, чтобы российская нефть по низкой цене продолжала поступать на мировой рынок с целью оказать давление на цены на энергоресурсы так, чтобы они снижались, что в первую очередь будет выгодно быстроразвивающимся рынкам, но также сократит основной источник доходов" России, утверждается в документе.
Отмечается, что помимо участия во встрече министров финансов АТЭС Адейемо проведет также отдельные двусторонние встречи с коллегами из Таиланда и Сингапура.
Ранее ЕС ввел восьмой пакет санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ. Новый пакет включает законодательную основу для установления потолка цен на российскую нефть и торговые ограничительные меры на €7 млрд. Министр финансов США Джанет Йеллен в одном из недавних выступлений заявила о возможности установить потолок цен на российскую нефть в районе 60 с чем-то долларов за баррель, позднее, однако, оговорившись, что эти ее рассуждения не следует рассматривать как отражение коллективных решений западных государств. Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.