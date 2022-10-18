Замминистра финансов США обсудит потолок цен на нефть РФ с коллегами по АТЭС

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо отправится на текущей неделе в Таиланд, где примет 19-20 октября участие во встрече министров финансов экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также посетит Сингапур 21 октября. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минфина США.

Отмечается, что в ходе поездки он "продолжит координацию и контакты на тему отдельных и коллективных ответов на глобальные экономические потрясения", которые, с точки зрения Вашингтона, были вызвали в том числе российской специальной военной операцией на Украине.

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"Первый заместитель министра обсудит также исторические санкции и меры экспортного контроля, введенные в отношении России глобальной коалицией из более чем 30 стран" в ответ на специальную операцию РФ на Украине, говорится в заявлении. "В ходе встреч с коллегами из правительств и представителями бизнеса первый заместитель министра будет объяснять, как потолок цен поможет сделать так, чтобы российская нефть по низкой цене продолжала поступать на мировой рынок с целью оказать давление на цены на энергоресурсы так, чтобы они снижались, что в первую очередь будет выгодно быстроразвивающимся рынкам, но также сократит основной источник доходов" России, утверждается в документе.

Отмечается, что помимо участия во встрече министров финансов АТЭС Адейемо проведет также отдельные двусторонние встречи с коллегами из Таиланда и Сингапура.