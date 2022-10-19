Глава Еврокомиссии заявила о необходимости совместных закупок газа

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призывает партнеров по ЕС к совместным закупкам газа во избежание конкуренции, провоцирующей рост цен. С такой рекомендацией она выступила в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.

Фон дер Ляйен призвала к "европейской солидарности и европейскому единству", чтобы "защититься от газового шантажа". "Европейцы должны закупать газ вместе, это важно", - сказала она. "Компании, совершающие закупки, должны создать консорциум", - считает глава ЕК.

"К этому нас подталкивает опыт минувшего лета, когда компании конкурировали друг с другом при закупках, вызывая тем самым рост цен", - подчеркнула она. "Нам необходима энергетическая солидарность", - добавила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС удалось за восемь месяцев сократить "огромную зависимость" от российского газа на две трети. ЕС заполнил к настоящему времени свои хранилища газа на 92%.