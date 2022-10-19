Bloomberg: В ближайший год США ждет рецессия

В течение ближайших 12 месяцев с вероятностью 100% в США может наступить рецессия. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогнозы аналитиков, пишет «Газета.ру».

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«Согласно разработанной экономистами издания модели, вероятность того, что рецессия настанет в течение предстоящих 12 месяцев, составляет 100%. При этом ранее прогноз был на уровне 65%», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что такой прогноз можно рассматривать, как своего рода звонок президенту США Джо Байдену. Глава государства в последнее время пытается убедить американцев, что экономика твердо стоит на ногах. При этом в его заявлениях США постоянно избегают рецессии, а сокращение экономики будет незначительным.

Негативные прогнозы аналитики подкрепляют постоянно ухудшающимися финансовыми и экономическими показателями. При этом отмечается, что крах американской экономики может наступить быстрее. К примеру, вероятность наступления рецессии в ближайшие 11 месяцев выросла до 73%, тогда как в предыдущем прогнозе она составляла 30%.