Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
2 часа назад

Bloomberg: В ближайший год США ждет рецессия

Елена Прошина

В течение ближайших 12 месяцев с вероятностью 100% в США может наступить рецессия. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогнозы аналитиков, пишет «Газета.ру».

Bloomberg: В ближайший год США ждет рецессия
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Согласно разработанной экономистами издания модели, вероятность того, что рецессия настанет в течение предстоящих 12 месяцев, составляет 100%. При этом ранее прогноз был на уровне 65%», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что такой прогноз можно рассматривать, как своего рода звонок президенту США Джо Байдену. Глава государства в последнее время пытается убедить американцев, что экономика твердо стоит на ногах. При этом в его заявлениях США постоянно избегают рецессии, а сокращение экономики будет незначительным.

Негативные прогнозы аналитики подкрепляют постоянно ухудшающимися финансовыми и экономическими показателями. При этом отмечается, что крах американской экономики может наступить быстрее. К примеру, вероятность наступления рецессии в ближайшие 11 месяцев выросла до 73%, тогда как в предыдущем прогнозе она составляла 30%.

Ранее The Atlantic сообщил, что попытки Федеральной резервной системы США справиться с инфляцией в то время, когда поднимается ключевая ставка, только вредит всей мировой экономике.

Экономика,Джозеф Байден,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители