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2 часа назад

СМИ: десятки судов с СПГ несколько дней ждут в Атлантическом океане разгрузки в ЕС

ТАСС

Десятки танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) уже несколько дней ждут в Атлантическом океане возможности разгрузиться на одном из регазификационных терминалов в ЕС. Об этом сообщила в среду газета ABC.

Десятки судов с СПГ несколько дней ждут разгрузки в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее информации, газовозы находятся недалеко от берегов Испании и Португалии. Издание подчеркивает, что терминалы, шесть из которых находятся в пиренейском королевстве, в настоящее время заполнены. Танкеры прибыли в основном из США, а также из Перу и Тринидада и Тобаго, их пунктами назначения являются Европа и Азия.

Газета уточняет, что в среднем в Испанию прибывают восемь судов с СПГ в неделю. Издание объясняет сложившуюся ситуацию тем, что в большинстве стран упал спрос на газ. Это также вызывает падение цен на данное топливо. Сейчас европейские газохранилища в среднем заполнены на 92%.

Как передавало ранее агентство Reuters, испанская энергетическая компания Enagas сообщила, что, возможно, будет вынуждена отказаться от выгрузки СПГ из-за перепроизводства на ее терминалах.

Экономика,ЕС,
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