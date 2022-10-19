Десятки судов с СПГ несколько дней ждут разгрузки в ЕС

Десятки танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) уже несколько дней ждут в Атлантическом океане возможности разгрузиться на одном из регазификационных терминалов в ЕС. Об этом сообщила в среду газета ABC.

По ее информации, газовозы находятся недалеко от берегов Испании и Португалии. Издание подчеркивает, что терминалы, шесть из которых находятся в пиренейском королевстве, в настоящее время заполнены. Танкеры прибыли в основном из США, а также из Перу и Тринидада и Тобаго, их пунктами назначения являются Европа и Азия.

Газета уточняет, что в среднем в Испанию прибывают восемь судов с СПГ в неделю. Издание объясняет сложившуюся ситуацию тем, что в большинстве стран упал спрос на газ. Это также вызывает падение цен на данное топливо. Сейчас европейские газохранилища в среднем заполнены на 92%.