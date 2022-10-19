Евросоюзу за восемь месяцев удалось сократить «огромную зависимость» от российского газа на две трети. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

Страны Евросоюза начали усиливать санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на денацификации и демилитаризации Украины. Это вызвало сильный рост цен на газ, который необходим экономике Европы.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, еще в марте «существовала огромная зависимость от российского газа».

«В то время мы думали, что процесс замены российского газа потребует целого ряда лет. Но факт состоит в том, что нам понадобилось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети российского газа», - пояснила она.

Глава ЕК признала, что диверсификация круга зарубежных поставщиков газа «дорого обошлось» Европе и сейчас «компании борются за то, чтобы сохранить конкурентоспособность». При этом хранилища заполнены на 92%, заметила фон дер Ляйен.