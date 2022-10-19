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36 минут назад

Китай нашел скважину с большими запасами газа

Lenta.ru

Китайская энергетическая компания Sinopec нашла крупную газовую скважину на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе страны. Ее запасы составляют около 387,8 миллиарда кубометров, пишет ТАСС.

Китай нашел скважину с большими запасами газа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Скорость потока газа в скважине «Цзиньши-103HF» позволяет добывать 258,6 тысяч кубометров в сутки. Управляющий директор юго-западного подразделения Sinopec Го Тунлоу назвал это большим прорывом, благодаря которому значительно повысится производственный показатель всего месторождения.

Ранее сообщалось, что власти Китая решили запретить своим компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и Азии в преддверии пикового потребления в отопительный сезон. Речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec и CNOOC, им предписали сохранить топливо для использования внутри страны.

Сам Пекин, по-видимому, пошел на этот шаг на фоне прогнозов небольшого дефицита газа для собственных потребителей, говорят эксперты.

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