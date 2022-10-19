Китай нашел скважину с большими запасами газа

Китайская энергетическая компания Sinopec нашла крупную газовую скважину на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе страны. Ее запасы составляют около 387,8 миллиарда кубометров, пишет ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Скорость потока газа в скважине «Цзиньши-103HF» позволяет добывать 258,6 тысяч кубометров в сутки. Управляющий директор юго-западного подразделения Sinopec Го Тунлоу назвал это большим прорывом, благодаря которому значительно повысится производственный показатель всего месторождения.

Ранее сообщалось, что власти Китая решили запретить своим компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и Азии в преддверии пикового потребления в отопительный сезон. Речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec и CNOOC, им предписали сохранить топливо для использования внутри страны.