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45 минут назад

Минсельхоз: Россия достигла исторического рекорда по сбору зерна

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Российский Минсельхоз заявил, что Россия на текущую дату уже достигла исторического рекорда по сбору зерна.

Россия достигла исторического рекорда по сбору зерна
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщается в официальном Telegram ведомства.

«Достигли исторического рекорда по сбору зерна. На данный момент собрано 147,5 млн тонн в бункерном весе, при этом уборка ещё продолжается», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на оперштабе в Минсельхозе подтвердил ранее озвученные планы по валовому сбору.

«Рассчитываем достичь максимальных 150 млн. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом», — приводятся его слова в сообщении.

Ранее Патрушев заявил, что ведомство планирует выделить дополнительную поддержку производителям зерна в 2023 году для компенсации части затрат на производство и реализацию.

Экономика,Дмитрий Патрушев,
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