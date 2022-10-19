Инфляция в Европе установила рекорд

Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за все время существования валютного союза, достигнув 9,9 процента в сентябре, тогда как в августе она была на уровне в 9,1 процента, свидетельствуют данные Евростата. Годом ранее в сентябре показатель составлял лишь 3,4 процента.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В месячном выражении в сентябре этого года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, выросли на 1,2 процента. В целом инфляция в странах Евросоюза, включая те, где продолжают хождение национальные валюты, составила в сентябре 10,9 процента против 10,1 процента в августе. В сентябре прошлого года инфляция в ЕС была на уровне 3,6 процента.

Более всего от роста цен страдают страны Балтии: Эстония (24,1 процента), Литва (22,5) и Латвия (22,0). Как и в августе, наименьшая инфляция зафиксирована во Франции (6,2 процента), на Мальте (7,4) и в Финляндии (8,4). Наибольший рост цен зафиксирован на энергоносители и продукты питания.

В рамках борьбы с высокой инфляцией, причинами которой в том числе стал энергокризис, ЕЦБ намерен повысить ключевую ставку. При этом, отмечает Bloomberg, перед регулятором стоит задача не допустить остановки экономического роста.