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2 часа назад

В странах ОАПЕК в 2022 году открыли 20 месторождений нефти и газа

Двадцать месторождений нефти и газа было открыто с начала текущего года на территории государств, входящих в Организацию арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК). Об этом говорится в опубликованном в среду ежемесячном бюллетене организации.

В странах ОАПЕК открыли 20 месторождений нефти и газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Алжир занял первое по числу зарегистрированных с начала года месторождений нефти и газа", - отмечается в документе.

В этой стране с января по сентябрь нынешнего года было открыто семь месторождений: четыре нефтяных и три - природного газа.

На втором месте Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). На территории ОАЭ за тот же период открыты три нефтяных и два газовых месторождения. Далее следуют Саудовская Аравия, где открыто пять месторождений природного газа, Египет (по одному месторождению нефти и газа) и Сирия, зарегистрировавшая одно газовое месторождение.

ОАПЕК была образована в 1968 году. В настоящее время в этот нефтяной картель входят 11 арабских государств Северной Африки и зоны Персидского залива.

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