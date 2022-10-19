Расходы стран Евросоюза на закупку газа из Азербайджана, поставляемого по Трансадриатическому газопроводу (TAP), составили 2,8 миллиарда евро во втором квартале, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

В первом квартала ЕС потратил на эти цели 2,1 миллиарда евро (рост на 33,3 процента). Суммарно в первом полугодии Европа купила у Азербайджана газа на 4,9 миллиарда евро. Рост поставок во втором квартале — 57 процентов в годовом выражении.

Цена на азербайджанский газ для Италии и Греции в апреле-мае составила 98,19 евро за мегаватт-час, для Болгарии — 86,32 евро. Во втором квартале доля поставок газа в ЕС по TAP оказалась 2,9 процента от общего объема. В целом за этот период ЕС потратил около 75 миллиарда евро на импорт газа.

В 2022 году экспорт топлива из Азербайджана в Европу прогнозируется на уровне 11,5 миллиарда кубометров, к 2027 году, как ожидается, он увеличится до 20 миллиарда кубометров.