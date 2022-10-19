Европа потратила миллиарды евро на газ из Азербайджана

Страны Евросоюза потратили на закупку газа из Азербайджана в январе-июне 4,9 миллиарда евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на квартальный отчет Еврокомиссии.
Отмечается, что в первом квартале страны ЕС потратили на покупку газа у Азербайджана 2,1 миллиард евро. Во втором квартале на эти цели европейские государства выделили уже 2,8 миллиарда евро.
При этом платили страны ЕС за азербайджанский газ по-разному. Например, Италия и Греция в апреле-мае тратили по 98,19 евро за мегаватт-час, а Болгария — 85,32 евро за мегаватт-час.
Азербайджан начал поставки газа в Европу еще 31 декабря 2020 года. К 2027 году Баку планирует увеличить экспорт топлива в ЕС до 20 миллиардов кубометров. В 2021 году Азербайджан поставил ЕС 8,2 миллиарда кубометров газа, а в 2022 году прогнозируется 11,5 миллиарда кубометров.