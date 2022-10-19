Европа потратила миллиарды евро на газ из Азербайджана

Страны Евросоюза потратили на закупку газа из Азербайджана в январе-июне 4,9 миллиарда евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на квартальный отчет Еврокомиссии.

Отмечается, что в первом квартале страны ЕС потратили на покупку газа у Азербайджана 2,1 миллиард евро. Во втором квартале на эти цели европейские государства выделили уже 2,8 миллиарда евро.

При этом платили страны ЕС за азербайджанский газ по-разному. Например, Италия и Греция в апреле-мае тратили по 98,19 евро за мегаватт-час, а Болгария — 85,32 евро за мегаватт-час.