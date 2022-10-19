Основатель Amazon призвал «задраивать люки»

Основатель Amazon и один из богатейших людей на планете Джефф Безос предупредил о наступлении сложных времен в американской экономике. Об этом сообщает CNBC.

По его мнению, пришла пора «задраивать люки». Со своей стороны основатель и глава Tesla Илон Маск считает, что рецессия в США будет мягкой, а пик инфляции уже пройден.

Как писала The Wall Street Journal, США в ближайшие 12 месяцев могут столкнуться с рецессией и ростом безработицы. Экономический спад в указанном периоде наступит в Соединенных Штатах с вероятностью в 63 процента, хотя с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50 процентов.