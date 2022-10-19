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1 час назад

Безос призвал «задраивать люки»

Lenta.ru

Основатель Amazon и один из богатейших людей на планете Джефф Безос предупредил о наступлении сложных времен в американской экономике. Об этом сообщает CNBC.

Основатель Amazon призвал «задраивать люки»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, пришла пора «задраивать люки». Со своей стороны основатель и глава Tesla Илон Маск считает, что рецессия в США будет мягкой, а пик инфляции уже пройден.

Как писала The Wall Street Journal, США в ближайшие 12 месяцев могут столкнуться с рецессией и ростом безработицы. Экономический спад в указанном периоде наступит в Соединенных Штатах с вероятностью в 63 процента, хотя с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50 процентов.

Из-за серьезной рецессии в США американский рынок может упасть на 20-30 процентов, напророчил глава одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон. Также он сказал, что его «чутье» подсказывает ему, что базовая ставка ФРС, вероятно, должна будет подняться выше уровня, который предсказывают многие экономисты, поскольку инфляция сохраняется.

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