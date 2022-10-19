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1 час назад

Американский журналист назвал три причины провала антироссийских санкций

Елена Прошина

Санкционная политика Запада против России провалилась, поскольку Москву поддержали другие страны, Европа оказалась зависима от энергоносителей, а мир от продовольствия РФ. Такое мнение у себя в статье в The National Interest высказал обозреватель Ахмед Чима.

В США назвали три причины провала антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уверен, что исход конфликта на Украине в конечном итоге решат не антироссийские санкции, а успех контрнаступления ВСУ. Первые же, по словам Чимы, оказались абсолютно неэффективны.

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«Урон от западных санкций России в первую очередь удалось смягчить благодаря поддержке со стороны других стран, в том числе Китая и Индии, которые поставили свои экономические интересы выше суверенитета Украины, не став присоединяться к санкциям против РФ», — указал обозреватель.

Второй причиной провала политики ограничений он назвал «географическую уязвимость Европы и ее зависимость от российских энергоносителей». То есть приостановка поставок газа РФ в страны ЕС повлияла не на Москву, на западную промышленность и производственный сектор, добавил Чима.

«В долгосрочной перспективе европейцы могли бы построить терминалы для сжиженного природного газа и искать новых поставщиков. Однако на это уходят годы; в краткосрочной перспективе рецессия неизбежна. Грубо говоря, Путин может подождать два года — европейская, японская и южнокорейская экономики нет», — отметил он.

Кроме того, Россия и Украина поставляли на мировые рынки почти четверть продовольствия и рост цен на него бьет по бедным странам, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. В некоторых из них на этом фоне уже вспыхнули социальные волнения и потрясения, что в дальнейшем неизбежно приведет к «голоду, болезням и волне беженцев, мигрирующих в Европу».

«Поэтому понятно, почему часть бедных стран стремится игнорировать санкции и закупать продовольствие и товары напрямую у России», — считает Чима.

В конечном итоге санкции Запада против РФ могут привести к долгосрочному упадку экономического лидерства США, что уже постепенно и происходит, подчеркнул обозреватель. В качестве доказательства своих слов он привел разработку Китаем и Россией платежной системы, способной в будущем заменить SWIFT, и введение торговли между Москвой и Нью-Дели торговли в национальных валютах, а не американских долларах.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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