Описаны шаги по созданию газового хаба России и Турции

«Основной риск заключается в том, что на все это уйдет три-четыре года как минимум и миллиарды долларов инвестиций. Тут возникает вопрос: а европейцы-то через три-четыре года будут брать у нас там газ или нет? Предполагается, что у нас все равно останется спрос на газ, что он будет востребован, что они никуда не денутся. Но они нам весь 2022 год говорят обратное, что через два-три года они у нас брать газ не будут и даже разорвут действующие контракты», — заключил он.