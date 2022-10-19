Байден: стратегический резерв нефти в США пуст почти наполовину

Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов Америки пуст почти наполовину. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, написало агентство РИА Новости.

Фото: Brendan McDermid/Reuters Brendan McDermid/Reuters

По словам президента США, на сегодняшний день стратегический резерв сырья содержит около 400 млн баррелей нефти. При этом Байден объявил о намерении восполнить резерв сырья, "когда цена упадет до $70".

Американский президент также пообещал, что к концу 2022 года США будут производить до 1 млн баррелей нефти ежедневно.

Ранее агентство РИА Новости написало, что министерство энергетики США получило от президента Джо Байдена указание к возможному новому значительному высвобождению нефти из стратегических запасов зимой. До этого сообщалось, что министерство энергетики США 19 октября выставит на торги 15 млн баррелей нефти.