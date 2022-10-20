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2 часа назад

Минфин Японии заявил о рекордном торговом дефиците за шесть месяцев

Газета.Ruиещё 2

По итогам первого полугодия 2022 финансового года, который начался 1 апреля, торговый дефицит в Японии стал рекордным и достиг отметки 11 трлн иен, или около $73,37 млрд. Этот показатель стал самым большим начиная с 1979 года, сообщает РИА Новости.

Минфин Японии заявил о рекордном торговом дефиците за шесть месяцев
Фото: APAP

"Объем импорта Японии вырос на 44,5% - до 60,58 триллиона иен (404,09 миллиарда долларов). В этот же период экспорт повысился лишь на 19,6% - до 49,58 триллиона иен (330,72 миллиарда долларов)", - говорится в материале.

Схожий негативный торговый дисбаланс фиксировался в стране по итогам второго полугодия 2013 финансового года. Однако тогда разница между импортом и экспортом была не столь значительной. Тогда дисбаланс составил 8,76 трлн иен, или $58,43 млрд по текущему курсу.

Подобная динамика в Японии в текущем финансовом году была обусловлена усилением энергетического кризиса и ростом цен на энергоносители. На ситуацию также повлияло снижение курса национальной валюты до минимальных значений за последние 32 года.

30 сентября министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил о росте тарифов на электроэнергию в стране на 20-30% в годовом выражении. При этом рост цен для промышленного применения оказался больше, чем для бытового использования.

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