Япония сократила импорт нефти из России

Япония в сентябре 2022 года не импортировала нефть из России, а по итогам первого полугодия текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сократила импорт нефти и нефтепродуктов из РФ на 59,9 процентов.

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Как сообщает РИА Новости, импорт угля из России в Японию в сентябре упал на 82%, а за первые шесть месяцев финансового года – на 45,6%.

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В сентябре наблюдается падение на 10,7% объемов импорта российского сжиженного природного газа. Вместе с этим в апреле-сентябре импорт СПГ вырос на 2,2%.