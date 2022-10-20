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39 минут назад

Япония сократила импорт нефти из России

Свободная пресса

Япония в сентябре 2022 года не импортировала нефть из России, а по итогам первого полугодия текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сократила импорт нефти и нефтепродуктов из РФ на 59,9 процентов.

Япония сократила импорт нефти из России
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РИА Новости, импорт угля из России в Японию в сентябре упал на 82%, а за первые шесть месяцев финансового года – на 45,6%.

Цены на нефть в режиме онлайн смотрите на этом графике

В сентябре наблюдается падение на 10,7% объемов импорта российского сжиженного природного газа. Вместе с этим в апреле-сентябре импорт СПГ вырос на 2,2%.

Ранее "СП" писала, что 19 октября американский президент Джо Байден должен объявить о продаже еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Кроме того, политик объявит о возможной продаже дополнительных объемов ресурса из резервов грядущей зимой.

Экономика,Джозеф Байден,
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