Япония сократила импорт нефти из России

Япония в сентябре 2022 года не импортировала нефть из России, а по итогам первого полугодия текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сократила импорт нефти и нефтепродуктов из РФ на 59,9 процентов.
Как сообщает РИА Новости, импорт угля из России в Японию в сентябре упал на 82%, а за первые шесть месяцев финансового года – на 45,6%.
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В сентябре наблюдается падение на 10,7% объемов импорта российского сжиженного природного газа. Вместе с этим в апреле-сентябре импорт СПГ вырос на 2,2%.
Ранее "СП" писала, что 19 октября американский президент Джо Байден должен объявить о продаже еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Кроме того, политик объявит о возможной продаже дополнительных объемов ресурса из резервов грядущей зимой.