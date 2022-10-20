В Дании раскрыли возможное будущее взорванного «Северного потока»

Российский трубопровод «Северный поток», ранее поврежденный в результате взрыва, можно отремонтировать. К такому выводу пришел главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio (DR), передает РИА Новости.

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До этого шведская газета Expressen опубликовала кадры повреждений «Северного потока». После их изучения Уссинг заявил, что трубе не грозит коррозия, так как в воде на глубине 80 метров содержится не так уж много кислорода. Кроме того, он отметил, что поверхности излома выглядят «чистыми и почти блестящими». По словам эксперта, это как раз свидетельствует о том, что металл не заржавеет.

«С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной», — считает Уссинг.

Он также рассказал, что взрыв спровоцировал скачок давления, который затем привел к повреждениям на участках «Северного потока», расположенных на некотором расстоянии от места инцидента. При этом Уссинг выразил уверенность, что эти повреждения можно ликвидировать, если немного приподнять трубопровод над морским дном и дать водолазам-сварщикам приварить новый кусок трубы.