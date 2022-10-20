Финансовому рынку США предрекли серьезный обвал

В США обеспокоены ситуацией на американском фондовом рынке. Риски его обвала увидели в Федеральной резервной системе (ФРС) и администрации президента, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

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Причем этот обвал, вероятно, произойдет по аналогии с распродажами на торговых площадках Великобритании.

В настоящее время власти США выясняют, удастся ли стране преодолеть такие трудности. По словам автора публикации, ситуация может нанести удар по домохозяйствам и усложнить борьбу с высокой инфляцией.

Издание назвало резкое повышение учетных ставок со стороны центробанков причиной появления риска финансового кризиса.

Ранее телеканал BBC News сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) подверг критике последние меры экономической политики, которые представила ранее новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Он отметил, что предложения кабмина этой страны не соответствуют рекомендациям международного валютного фонда.