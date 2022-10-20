Эксперты рекомендовали ФРГ сократить потребление газа на треть

Германия должна сократить потребление газа на 30% по сравнению со временем, предшествующим энергетическому кризису, с тем чтобы не возникло перебоев с поставками и его нехватки. Об этом сообщила в четверг газета Die Welt со ссылкой на финансируемое государством исследование "Ариадна", в котором участвовали 30 ученых.

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"Необходимо сократить 30% потребления газа по сравнению с докризисными временами", - приводятся слова замруководителя проекта Гуннара Лудерера из Потсдамского института изучения климатических изменений. "Тем самым мы сможем сдержать рост цен на газ и ограничить до приемлемого уровня сохраняющуюся зависимость от импорта", - констатировал исследователь.

По его оценке, сокращение потребления укрепит энергетический суверенитет Германии и повысит ее "геополитическую сопротивляемость".

Эксперты в рамках проекта "Ариадна" просчитали различные сценарии развития ситуации и разработали модели выхода страны из газового кризиса. В то же время, по данным исследования, пока частные потребители в ФРГ практически не снизили объемы потребления газа.