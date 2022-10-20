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23 минуты назад

Доходы от туризма в Грузии с января по сентябрь составили $2,5 млрд

ТАССиещё 1

Доходы Грузии от туризма с января по сентябрь текущего года составили $2,5 млрд. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии.

Грузия заработала на туризме $2,5 млрд с января по сентябрь
Фото: ТАССТАСС

Прибыль за девять месяцев текущего года на 190,8% больше аналогичных показателей за 2021 год. Лишь в сентябре республика заработала на туризме более $375 млн, что на 132,1% больше данных за сентябрь 2021 года, отмечают в ведомстве.

Что же касается процесса восстановления туристической отрасли после начала пандемии коронавируса, то в администрации туризма отметили, что доходы за январь - сентябрь текущего года восстановлены на 97,5% по отношению к аналогичным данным за 2019 год.

В Грузию с января по сентябрь текущего года совершено более 3,8 млн туристических поездок, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. Россия, Турция и Армения - страны, откуда чаще всего приезжают отдыхающие в республику.

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