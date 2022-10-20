Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысили 100 млрд куб. м к грядущему отопительному сезону, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы газа в хранилищах Европы, по данным на 18 октября 2022 года, выросли до 100,01 млрд куб. м. Максимальная же вместительность европейских газовых хранилищ, согласно данным GIE, составляет 107,7 млрд куб. м.

Наибольший уровень заполненности хранилищ отмечается сейчас в Португалии, Бельгии, Польше и Франции (уровни запасов 100%, 100%, 98,58% и 99,26% соответственно). ПХГ Испании наполнены на 92,9%, Германии - на 96,49%, Италии - на 94,27%, Нидерландов - на 92,68%, Чехии - на 89,99%, Словакии - на 90,98%, Швеции - на 92,94%. Среди стран Европы с наименьшими показателями заполненности ПХГ - Латвия (55,32%), Венгрия (79,9%), Болгария (84,25%), Австрия (87,44%). Нетто-отбор из хранилищ продолжают Нидерланды.

Средние темпы заполнения ПХГ в октябре составляют 0,23 п.п. в сутки. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. При этом "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода.