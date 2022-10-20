Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что Германия уже преодолела зависимость от поставок российского газа и стремится сократить потребление этого ресурса на 20%.
"Я рад, что нам удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%. Это сильный сигнал европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа", - сказал Шольц в четверг, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге. "Прошу заметить, была [зависимой]. Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными", - считает канцлер.
При этом он поблагодарил граждан за экономию энергии.
"Вместе мы стремимся сократить потребление газа на 20%. Каждый киловатт-час, который мы экономим, повышает нашу энергобезопасность", - утверждал Шольц.