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1 час назад

Bloomberg сообщил об отсутствии у Европы контроля над собственными запасами газа

Лера Букина

У стран Евросоюза фактически нет возможности контролировать собственные запасы газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg сообщил об отсутствии у Европы контроля над собственными запасами газа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам автора публикации, лишь 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находятся под непосредственным контролем властей. Что касается остального объема, то он принадлежит международным торговым компаниям и энергетическим предприятиям. У них есть возможность предлагать голубое топливо по завешенной стоимости даже в другие государства, указал обозреватель.

Специалисты утверждают, что региональной газовой сетью должны обеспечиваться поставки газа между рынками. Однако из-за текущих условий система пока не зарекомендовала себя.

Аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Грэм Фридмен отметил, что службы ранее не проверяли практические возможности системы. Эксперт прогнозирует падение запасов ниже 10% к марту в случае наступления сильных морозов.

Сегодня биржевая стоимость газа в Европе повышается на 10%, почти до $1260 за тысячу кубометров.

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