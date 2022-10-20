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50 минут назад

Уехавшие россияне помогли росту экономики Армении

Lenta.ru

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Армении в этом году составит 13 процентов за счет притока граждан России, сказал председатель Центробанка Армении Мартин Галстян, его цитирует агентство Arka news.

Уехавшие россияне помогли росту экономики Армении
Фото: ТАССТАСС

Ранее прогноз по экономическому росту страны составлял семь процентов по итогам года, но переехавшие в Армению россияне помогут улучшить показатели, уверены в регуляторе. По словам Галстяна, в стране также зафиксирован 25-процентный прирост человеческого капитала в IT-сфере.

«Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — заявил он.

Международный валютный фонд ожидает, что экономика Армении в этом году увеличится на 7 процентов, а в 2023 году рост замедлится до 3,5 процента.

Армения остается одним из наиболее популярных туристических направлений у россиян. Поток туда увеличился после объявления о частичной мобилизации в России. Однако в дипмиссии затруднились назвать точное число россиян, приехавших в республику в конце зимы или начале весны. С конца сентября из России, по данным источников Forbes, уехали примерно 700 000 человек.

Экономика,Банк России,Международный валютный фонд,
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