Уехавшие россияне помогли росту экономики Армении

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Армении в этом году составит 13 процентов за счет притока граждан России, сказал председатель Центробанка Армении Мартин Галстян, его цитирует агентство Arka news.

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Ранее прогноз по экономическому росту страны составлял семь процентов по итогам года, но переехавшие в Армению россияне помогут улучшить показатели, уверены в регуляторе. По словам Галстяна, в стране также зафиксирован 25-процентный прирост человеческого капитала в IT-сфере.

«Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — заявил он.

Международный валютный фонд ожидает, что экономика Армении в этом году увеличится на 7 процентов, а в 2023 году рост замедлится до 3,5 процента.