Пятый банк в Киргизии решил приостановить обслуживание карт «Мир»

Киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» сообщил о приостановке с 20 октября обслуживания российских карт «Мир». Соответствующая информация появилась на официальном сайте финансового учреждения.
Также пресс-служба банка привела список российских кредитных организаций, которые попали в санкционные списки и чьи карты «Мир» больше не будут обслуживать. В общей сложности насчитывается 21 организация. В их числе - Альфа-банк, ВТБ и другие.
Ранее сообщалось, что еще четыре киргизских банка решили приостановить обслуживание карт «Мир». На это пошли «Компаньон», «Бакай-банк», «Доскредобанк» и «Банк Азии».
Всего в Киргизии функционируют 23 банка. Информации от остальных финансовые учреждения об остановке обслуживания российских карт «Мир» пока нет.
Ранее «Известия» сообщили, что в России ожидается появление аналога Apple и Google Pay для карт «Мир». Новая опция будет доступна для интеграции кредитным организациям уже скоро - 25 октября.