Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
33 минуты назад

Пятый банк в Киргизии решил приостановить обслуживание карт «Мир»

Лера Букина

Киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» сообщил о приостановке с 20 октября обслуживания российских карт «Мир». Соответствующая информация появилась на официальном сайте финансового учреждения.

Пятый банк в Киргизии решил приостановить обслуживание карт «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также пресс-служба банка привела список российских кредитных организаций, которые попали в санкционные списки и чьи карты «Мир» больше не будут обслуживать. В общей сложности насчитывается 21 организация. В их числе - Альфа-банк, ВТБ и другие.

Ранее сообщалось, что еще четыре киргизских банка решили приостановить обслуживание карт «Мир». На это пошли «Компаньон», «Бакай-банк», «Доскредобанк» и «Банк Азии».

Всего в Киргизии функционируют 23 банка. Информации от остальных финансовые учреждения об остановке обслуживания российских карт «Мир» пока нет.

Ранее «Известия» сообщили, что в России ожидается появление аналога Apple и Google Pay для карт «Мир». Новая опция будет доступна для интеграции кредитным организациям уже скоро - 25 октября.

Экономика,Альфа-банк,Банк ВТБ,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители