Пятый банк в Киргизии решил приостановить обслуживание карт «Мир»

Киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» сообщил о приостановке с 20 октября обслуживания российских карт «Мир». Соответствующая информация появилась на официальном сайте финансового учреждения.

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Также пресс-служба банка привела список российских кредитных организаций, которые попали в санкционные списки и чьи карты «Мир» больше не будут обслуживать. В общей сложности насчитывается 21 организация. В их числе - Альфа-банк, ВТБ и другие.

Ранее сообщалось, что еще четыре киргизских банка решили приостановить обслуживание карт «Мир». На это пошли «Компаньон», «Бакай-банк», «Доскредобанк» и «Банк Азии».

Всего в Киргизии функционируют 23 банка. Информации от остальных финансовые учреждения об остановке обслуживания российских карт «Мир» пока нет.