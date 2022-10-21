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18 минут назад

Европа собралась отложить решение по потолку цен на газ до ноября

Lenta.ruиещё 2

Страны Евросоюза (ЕС) не могут достичь соглашения по поводу ограничения цен на газ. Из-за этого они собираются отложить принятие решения до следующего саммита ЕС, который планируется в ноябре, узнала La Repubblica.

Европа собралась отложить решение по потолку цен на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, введению потолка цен на газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц боится, что ценовой потолок на газ негативно скажется на его поставках. Премьер Италии Марио Драги, наоборот, уверен, что отказ от ограничения цен наносит «невероятный ущерб», поскольку «помогает России финансировать войну на Украине и провоцирует рецессию».

ЕС отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками 18 октября. Во избежание резких колебаний цен на топливо Еврокомиссия предложит странам блока совместные закупки.

Между тем на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение о том, что любые возможные ограничения цен на газ не затронут долгосрочные контракты Венгрии на поставки газа, в частности 15-летний договор с российским «Газпромом».

Экономика,Олаф Шольц,Марио Драги,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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