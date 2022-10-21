Путин и Эрдоган загнали Германию в тупик

«Если Германия отказывается от российского газа, то вполне естественно, что Россия ищет себе других партнеров, таких как Турция или Китай. И в конце концов, нам вероятно придется покупать газ у этих стран, но он при этом был и остается российским. Мы никогда не сможем его компенсировать», — приводят слова Крупалла РИА Новости.