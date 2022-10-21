Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
39 минут назад

Депутат бундестага: Путин и Эрдоган загнали Германию в тупик с покупкой газа

Ura.Ru

Германия не смогла стать хабом Европы и продавать газ другим странам. Теперь она будет вынуждена покупать российский энергоноситель у других стран, в том числе и Турции. Об этом заявил сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Путин и Эрдоган загнали Германию в тупик
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если Германия отказывается от российского газа, то вполне естественно, что Россия ищет себе других партнеров, таких как Турция или Китай. И в конце концов, нам вероятно придется покупать газ у этих стран, но он при этом был и остается российским. Мы никогда не сможем его компенсировать», — приводят слова Крупалла РИА Новости.

Эрдоган объявил о создании в Турции международного газового хаба

Сопредседатель отметил, что Германия хочет заключить газовый контракт с такими странами как Саудовская Аравия, Канада и Норвегия, которые сами нуждаются в газе.

«Компенсировать такие огромные объемы Германии будет невозможно», — сказал Крупалла.

Ранее отмечалось, что строительство газового хаба в Турции позволит России создать задел на возобновление поставок топлива в Европу. Кроме того, это сделает рынок природного газа конкурентным. Также было сказано, что в текущих условиях это выглядит непросто, но технология работы хаба такова, что она позволит «Газпрому» фактически вернуться на рынок Европы.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,Бундестаг,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители