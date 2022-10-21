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1 час назад

Глава Минфиина Турции Небати: Турция может покупать российскую нефть без необходимости западного финансирования

Деловая газета "Взгляд"

Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Wall Street Jorurnal.

Турция нашла способ закупать нефть из России без западного финансирования
Фото: ТАССТАСС

Как заявил Небати WSJ, Турция может покупать и транспортировать нефть из России без западного страхования и финансирования, а в случае каких-либо санкций Анкара имеет возможность разработать инструменты адаптации к новой ситуации, не нарушая санкции, передает ТАСС.

Небати отметил, что на данный момент «предельная цена на российскую нефть еще не введена в действие».

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. При этом, по ее словам, США не просят соблюдать политику потолка цен на российскую нефть страны, не входящие в коалицию, которая вводит эти ограничения.

Экономика,Джанет Йеллен,Казначейство США,
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