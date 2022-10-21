Турция нашла способ закупать нефть из России без западного финансирования

Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Wall Street Jorurnal.

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Как заявил Небати WSJ, Турция может покупать и транспортировать нефть из России без западного страхования и финансирования, а в случае каких-либо санкций Анкара имеет возможность разработать инструменты адаптации к новой ситуации, не нарушая санкции, передает ТАСС.

Небати отметил, что на данный момент «предельная цена на российскую нефть еще не введена в действие».