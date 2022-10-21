Индонезия рассматривает прием карт «Мир»

В Индонезии могут в скором времени внедрить возможность использования карт «Мир». Данный вопрос уже рассматривается официальными лицами, отвечающими за банковскую и финансовую системы Индонезии и РФ, заявил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес, передает РИА Новости.

«Мы рекомендовали Джакарте, чтобы индонезийские банки начали принимать карты «Мир»», - подчеркнул посол.

Он указал на то, что многие россияне используют данные карты в путешествиях. Их уже принимают некоторые страны, а именно Вьетнам, Турция, Белоруссия, Казахстан, добавил Таварес.

Власти Индонезии хотели бы, чтобы карты «Мир» начали принимать в стране, заявил посол, указав на наличие механизма обсуждения между Россией и Индонезией по банковским и финансовым вопросам.