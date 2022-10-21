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3 минуты назад

Индонезия рассматривает прием карт «Мир»

Лера Букина

В Индонезии могут в скором времени внедрить возможность использования карт «Мир». Данный вопрос уже рассматривается официальными лицами, отвечающими за банковскую и финансовую системы Индонезии и РФ, заявил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес, передает РИА Новости.

Индонезия рассматривает прием карт «Мир»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы рекомендовали Джакарте, чтобы индонезийские банки начали принимать карты «Мир»», - подчеркнул посол.

Он указал на то, что многие россияне используют данные карты в путешествиях. Их уже принимают некоторые страны, а именно Вьетнам, Турция, Белоруссия, Казахстан, добавил Таварес.

Пятый банк в Киргизии решил приостановить обслуживание карт «Мир»

Власти Индонезии хотели бы, чтобы карты «Мир» начали принимать в стране, заявил посол, указав на наличие механизма обсуждения между Россией и Индонезией по банковским и финансовым вопросам.

Накануне киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» сообщил о приостановке с 20 октября обслуживания российских карт «Мир». Ранее сообщалось, что еще четыре киргизских банка решили приостановить обслуживание таких карт. На это пошли «Компаньон», «Бакай-банк», «Доскредобанк» и «Банк Азии».

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