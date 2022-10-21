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52 минуты назад

Глава МЭА заявил, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа

Национальная Служба Новостейиещё 3

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 заявил, что Россия проигрывает энергетическую битву.

Глава МЭА: Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа
Фото: РИА Новости РИА Новости

Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа По его словам, несмотря на высокие цены на газ и нефть, Москва несёт крупные убытки из-за падения поставок в Европу, на которую ранее приходилось «три четверти экспорта природного газа», а также «55% нефти».

«Европа – самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надёжный клиент. Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда», - подчеркнул Бирол.

Он добавил, что даже при наличии новых клиентов, Россия столкнется с логистическими и экономическими проблемами, а на перевод поставок в Китай понадобится 10 лет.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток», сообщает RT.

Экономика,Фатих Бирол,Владимир Путин,Международное энергетическое агентство,
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