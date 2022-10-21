Глава МЭА: Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 заявил, что Россия проигрывает энергетическую битву.

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Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа По его словам, несмотря на высокие цены на газ и нефть, Москва несёт крупные убытки из-за падения поставок в Европу, на которую ранее приходилось «три четверти экспорта природного газа», а также «55% нефти».

«Европа – самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надёжный клиент. Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда», - подчеркнул Бирол.

Он добавил, что даже при наличии новых клиентов, Россия столкнется с логистическими и экономическими проблемами, а на перевод поставок в Китай понадобится 10 лет.