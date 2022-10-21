Предложение России построить в Турции газовый хаб будет способствовать укреплению партнерства и дружеских отношений между двумя странами. Об этом URA.RU заявил турецкий эксперт и журналист телеканала TELE1 Окай Депрем.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Российской энергетической недели» озвучил идею создания крупнейшего хаба в Турции и переноса туда объемов газа, которые шли в Европу по взорванным «Северным потокам». При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил, что на турецкий хаб будут переправлены все утраченные объемы.

По мнению турецкого эксперта Окая Депрема, реализация столь масштабного проекта еще больше укрепит отношения России и Турции.

«Мы находимся накануне большого исторического шага. Турция должна четко и серьезно задуматься о российском предложении. Этот план [строительства газового хаба], безусловно, укрепит взаимоотношения России и Турции», - уверен он.

При этом журналист признал, что ранее отношения Москвы и Анкары не всегда были безоблачными.

«Мелкие разногласия между Россией и Турцией в любом случае будут. Это политика, это международная геополитика. Невозможно, чтобы суверенные стороны имели одинаковую точку зрения по каждому вопросу», - уверен он.