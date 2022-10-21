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1 час назад

Турецкий эксперт оценил идею создания в Турции газового хаба

Алиса Селезнёва

Предложение России построить в Турции газовый хаб будет способствовать укреплению партнерства и дружеских отношений между двумя странами. Об этом URA.RU заявил турецкий эксперт и журналист телеканала TELE1 Окай Депрем.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Российской энергетической недели» озвучил идею создания крупнейшего хаба в Турции и переноса туда объемов газа, которые шли в Европу по взорванным «Северным потокам». При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил, что на турецкий хаб будут переправлены все утраченные объемы.

Песков заявил, что создание газового хаба в Турции в интересах и Москвы, и Анкары

По мнению турецкого эксперта Окая Депрема, реализация столь масштабного проекта еще больше укрепит отношения России и Турции.

«Мы находимся накануне большого исторического шага. Турция должна четко и серьезно задуматься о российском предложении. Этот план [строительства газового хаба], безусловно, укрепит взаимоотношения России и Турции», - уверен он.

При этом журналист признал, что ранее отношения Москвы и Анкары не всегда были безоблачными.

«Мелкие разногласия между Россией и Турцией в любом случае будут. Это политика, это международная геополитика. Невозможно, чтобы суверенные стороны имели одинаковую точку зрения по каждому вопросу», - уверен он.

19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о достижении соглашения с российским лидером о создании газового центра, через который «голубое топливо» можно будет поставлять в Европу.

Экономика,Алексей Миллер,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Газпром,
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