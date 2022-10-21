Японская инфляция побила рекорд за 30 лет

Годовая инфляция в Японии достигла трех процентов в сентябре впервые с 1991 года, что стало рекордом, если не учитывать скачок 2014 года, когда на цены в стране повлияло увеличение налогов с продаж, пишет Bloomberg.

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Инфляция побила рекорд на фоне удорожания энергоресурсов, однако рост цен на продукцию пищевой промышленности и товары для дома длительного пользования показал, что она стала распространяться и за пределы энергетического сектора. При этом главный экономист Daiwa Securities Co Мари Иваси прогнозирует, что в октябре рост потребительских цен может составить уже 3,3-3,4 процента.

Согласно опросу аналитиков Teikoku, в октябре цены были повышены примерно на 6700 продуктов питания, а в общем в финансовом году – на 20000 видов. Это привело к росту расходов японских семей на 466 долларов в год, тогда как размер средних реальных зарплат снизился по сравнению с предыдущим годом на 1,7 процента.

Для борьбы с инфляцией премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал к концу октября подготовить дополнительный пакет экономических стимулов, включая субсидирование счетов за электроэнергию, цен на бензин и введение льгот по счетам за газ.