Россия и Турция приступили к оценке стоимости газового хаба

Предположительно, он будет построен в регионе Фракия.
«Соответствующие ведомства выполняют поручения президентов, процесс на контроле лидеров двух стран»,— сообщил источник РИА Новости в Анкаре.
Создать газовый хаб предложил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 октября. Позже страны согласовали перенаправление российского газа в Европу через перегрузочный узел.
Предполагается, что он станет крупнейшим в ЕС. В результате Россия сможет перенаправить газ, который прежде шёл на Запад через «Северный поток» и трубопровод «Ямал – Европа».