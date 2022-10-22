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49 минут назад

Россия и Турция приступили к оценке стоимости газового хаба

Говорит Москва

Предположительно, он будет построен в регионе Фракия.

Россия и Турция приступили к оценке стоимости газового хаба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Соответствующие ведомства выполняют поручения президентов, процесс на контроле лидеров двух стран»,— сообщил источник РИА Новости в Анкаре.

Создать газовый хаб предложил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 октября. Позже страны согласовали перенаправление российского газа в Европу через перегрузочный узел.

Предполагается, что он станет крупнейшим в ЕС. В результате Россия сможет перенаправить газ, который прежде шёл на Запад через «Северный поток» и трубопровод «Ямал – Европа».

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,
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