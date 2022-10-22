Россия и Турция приступили к оценке стоимости газового хаба

Предположительно, он будет построен в регионе Фракия.

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«Соответствующие ведомства выполняют поручения президентов, процесс на контроле лидеров двух стран»,— сообщил источник РИА Новости в Анкаре.

Создать газовый хаб предложил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 октября. Позже страны согласовали перенаправление российского газа в Европу через перегрузочный узел.