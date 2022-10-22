В США заявили об обратном эффекте антироссийских санкций

Введенные США и Евросоюзом санкции должны были разрушить экономику России, однако дали обратный эффект, ослабив Запад и укрепив рубль. Об этом заявил обозреватель Филип Пилкингтон в своей статье для New York Post (NYP).

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«Ограничения вредят нам и помогают России и ее союзникам. Что-то должно поменяться», — пишет он.

Автор материала считает, что антироссийские санкции не сработали из-за увеличения стоимости энергоносителей. Также отмечается, что основными статьями экспорта России являются нефть и газ, в связи с этим стране удалось заработать больше денег, чем в 2021 году.

Пилкингтон добавил, что президент США Джо Байден обещал обрушить российскую валюту, однако рубль вырос примерно на 23 процента по отношению к доллару. В материале говорится, что тактика западных стран не покупать российские энергоносители также провалилась, так как Москва договорилась с Китаем и Индией о покупке нефти и газа.

«Нынешний подход к санкциям против России провалился. Рубль крепче, чем был до конфликта, и военный бюджет России растет благодаря высоким ценам на энергоносители. Американские потребители страдают, а европейцев ждет несчастная зима», — говорится в статье.