Шольц: у природного газа нет будущего

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что есть важные для энергоснабжения страны внешние обстоятельства, на которые власти Германии никак не могут повлиять, и высказал мнение, что у природного газа нет будущего. Такое заявление он сделал в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

"Судя по всему тому, что на сегодняшний день нам известно, мы переживем зиму. Но есть также внешние обстоятельства, на которые мы не можем оказать влияния", - сказал глава правительства ФРГ.

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Одновременно Шольц отказал в будущем природному газу.

"Наше будущее не за природным газом", - считает он.

Позже в субботу в Twitter канцлер высказался и касательно мирного атома.

"Германия до 2045 года станет климатически нейтральной. Это означает, что наша промышленность будет затем зиждиться на использовании водорода и электроэнергии из возобновляемых источников. Для этого мы сейчас создаем необходимую инфраструктуру", - утверждал Шольц.

Глава правительства снова заявил о том, что Германия обрела независимость от топлива из РФ.

"Впервые мы можем ввозить газ и из Франции. Тем самым мы теперь не зависим от российского газа", - утверждал он.

При этом Шольц добавил, что ему "стало уже давно ясно, что дело может дойти" до прекращения поставок со стороны России.

"Поэтому в период пребывания в должности бургомистра Гамбурга я выступал за то, чтобы создать на северном побережье Германии терминалы для приема сжиженного природного газа. К сожалению, тщетно", - заявил глава правительства ФРГ.

Власти Германии в свете событий на Украине прилагают все силы для сокращения зависимости от российских энергоресурсов. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Планируется, что две плавучие регазификационные установки будут у ФРГ к концу года, еще две - только к маю 2023-го. Их суммарная мощность оценивается в 33 млрд кубометров газа в год. Первый стационарный СПГ-терминал в Германии планируют достроить только к 2026 году.