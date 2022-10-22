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1 час назад

Шольц заявил о способных повлиять на энергоснабжение ФРГ зимой "внешних обстоятельствах"

ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что есть важные для энергоснабжения страны внешние обстоятельства, на которые власти Германии никак не могут повлиять, и высказал мнение, что у природного газа нет будущего. Такое заявление он сделал в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

Шольц: у природного газа нет будущего
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Судя по всему тому, что на сегодняшний день нам известно, мы переживем зиму. Но есть также внешние обстоятельства, на которые мы не можем оказать влияния", - сказал глава правительства ФРГ.

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Одновременно Шольц отказал в будущем природному газу.

"Наше будущее не за природным газом", - считает он.

Шольц заявил, что ФРГ уже преодолела зависимость от поставок российского газа

Позже в субботу в Twitter канцлер высказался и касательно мирного атома.

"Германия до 2045 года станет климатически нейтральной. Это означает, что наша промышленность будет затем зиждиться на использовании водорода и электроэнергии из возобновляемых источников. Для этого мы сейчас создаем необходимую инфраструктуру", - утверждал Шольц.

Глава правительства снова заявил о том, что Германия обрела независимость от топлива из РФ.

"Впервые мы можем ввозить газ и из Франции. Тем самым мы теперь не зависим от российского газа", - утверждал он.

При этом Шольц добавил, что ему "стало уже давно ясно, что дело может дойти" до прекращения поставок со стороны России.

"Поэтому в период пребывания в должности бургомистра Гамбурга я выступал за то, чтобы создать на северном побережье Германии терминалы для приема сжиженного природного газа. К сожалению, тщетно", - заявил глава правительства ФРГ.

Власти Германии в свете событий на Украине прилагают все силы для сокращения зависимости от российских энергоресурсов. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Планируется, что две плавучие регазификационные установки будут у ФРГ к концу года, еще две - только к маю 2023-го. Их суммарная мощность оценивается в 33 млрд кубометров газа в год. Первый стационарный СПГ-терминал в Германии планируют достроить только к 2026 году.

При этом Федеральное статистическое ведомство ранее сообщило, что в сентябре инфляция в Германии ускорилась и достигла рекордных 10% на фоне высоких цен на энергоносители.

Экономика,Олаф Шольц,
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