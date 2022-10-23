Раскрыт способ России обойти нефтяное эмбарго ЕС

Россия создает «теневой флот» из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру. Такой способ обойти нефтяное эмбарго Евросоюза (ЕС), которое начнет действовать 5 декабря, раскрыло агентство Bloomberg.

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По информации агентства, несмотря на западные санкции, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России превышают февральские. В то же время поставки в Европу сократились до минимума, а поставки в Азию, как и поставки в неизвестные направления — кратно выросли. Агентство связывает такой рост с «теневым флотом» нефтетанкеров, который создает Москва.

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«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот», — указал исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

Согласно оценке судового брокера Braemar, для поддержки экспорта нефти в Азию на уровне 4 миллиона баррелей в день Россия уже закупила 240 малых и больших судов, которые еще в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть. Глава отдела исследований Braemar Ануп Сингх отмечает, что торговля танкерами резко возросла в преддверии 5 декабря «со стороны нераскрытых организаций, базирующихся в таких странах, как Дубай, Гонконг, Сингапур и Кипр».

Кроме того, агентство пишет, что Россия активно готовится к перевалке грузов с одного танкера на другой непосредственно в море с использованием гигантских супертанкеров. Они слишком велики, чтобы выйти из портов Балтийского моря с грузом, поэтому им необходимы малые «танкеры-шаттлы».

Ограничения цен на экспортируемую российскую нефть со стороны стран, входящих в G7 и Евросоюз, должны вступить в силу 5 декабря и подразумевают запрет на ее транспортировку по морю третьим странам, в случае, если стоимость нефти на борту выше предела.