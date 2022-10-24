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52 минуты назад

Силуанов: у Запада нет права диктовать цены на российскую нефть

Ura.Ruиещё 5

Страны ОПЕК+ считают невозможным для себя диктат цен на нефть со стороны западных покупателей, ограничение с их стороны приведут к обратному эффекту. Такую позицию озвучил глава Минфина Антон Силуанов.

Силуанов: у Запада нет права диктовать цены на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Естественно, страны ОПЕК посчитали для себя невозможным такой подход и пошли на то, чтобы снизить объем добычи, показав тем самым, что регулирование рынка — за производителем. Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен», — заявил Силуанов в интервью РБК.

Он уточнил, что Россия на ближайшие годы определила следующие консервативные параметры — 70 долларов за баррель при курсе 68 рублей за доллар.

Страны G7, а также Евросоюза планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. США заявили о намерениях ограничить стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель. В правительстве России, в свою очередь, пообещали прекратить поставки нефти и газа для всех стран, поддержавших установку потолка цен. Кроме того, страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. Странами-участницами организации было согласовано сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. В результате в МВФ сообщили о проблемах с введением предельной цены. В частности, по-прежнему неясно, какие государства собираются придерживаться данных мер, а какие откажутся.

Экономика,Антон Силуанов,Международный валютный фонд,ОПЕК,Правительство РФ,ЕС,
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