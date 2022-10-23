Российская экономика стабилизировалась после санкционного удара

Российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года после санкционного удара, говорится в региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ). Содержание доклада приводит РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года, что позволило центральному банку вернуть ключевую ставку к довоенным уровням», — говорится в документе.

В докладе также отмечается, что теперь, по прогнозам, ВВП России снизится на 3,4 процента в 2022 году, что составляет примерно половину от того спада, который изначально ожидался.

Эксперты фонда указывают, что незначительное снижение можно объяснить рядом факторов. Так, экспорт нефти был перенаправлен из стран, которые ввели санкции против России, в те страны, которые их не ввели. Кроме того, участие государства помогло сохранить занятость, которая осталась на довоенных уровнях.