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52 минуты назад

Российская экономика стабилизировалась после санкционного удара

Lenta.ruиещё 1

Российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года после санкционного удара, говорится в региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ). Содержание доклада приводит РИА Новости.

Российская экономика стабилизировалась после санкционного удара
Фото: ТАССТАСС

«Российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года, что позволило центральному банку вернуть ключевую ставку к довоенным уровням», — говорится в документе.

В докладе также отмечается, что теперь, по прогнозам, ВВП России снизится на 3,4 процента в 2022 году, что составляет примерно половину от того спада, который изначально ожидался.

Эксперты фонда указывают, что незначительное снижение можно объяснить рядом факторов. Так, экспорт нефти был перенаправлен из стран, которые ввели санкции против России, в те страны, которые их не ввели. Кроме того, участие государства помогло сохранить занятость, которая осталась на довоенных уровнях.

Ранее журналист Дэниел Флэтли заявил о неэффективности санкций против России. По его словам, введенные западными государствами многочисленные ограничительные меры в отношении Москвы не оказали существенного влияния на состояние российской экономики. Флэтли добавил, что в дальнейшем экономика России будет поддерживаться за счет доходов от продажи нефти и газа.

Экономика,Международный валютный фонд,
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