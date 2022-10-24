МВФ: Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на газ

В 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму, говорится в докладе МВФ.

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В базовом прогнозе рассматривают вариант достаточных запасов. Представлен и экстремальный сценарий, который подразумевает аномальные холода и прекращение поставок газа из России. В таком случае Европе придется сократить потребление топлива на 6% – наиболее уязвимые государства потеряют при этом около 3% ВВП к базовому прогнозу, передает РИА «Новости».

Однако, даже если предстоящую зиму Европа выдержит благодаря «накопленным резервам», весной предстоит восполнить запасы, а при «скромных или полностью отсутствующих» поставках из России это приведет к возвращению рынка «к рекордно высоким ценам», говорится в докладе. Отмечается, что к середине сентября поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу поставки остановлены полностью.

Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно. Рост цен на них – «значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт», заявили в МВФ. Инфляция в развитых странах ЕС, по прогнозу МВФ, в 2022 году окажется на уровне 8,3%, в 2023 году – 6,2%. В Восточной Европе МВФ ожидает роста цен на 13,3% и 11,8% (этот прогноз не распространяется на участников конфликтов и Турцию).