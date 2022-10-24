Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
23 минуты назад

МВФ предупредил Европу о риске столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество в 2023 году

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму, говорится в докладе МВФ.

МВФ: Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В базовом прогнозе рассматривают вариант достаточных запасов. Представлен и экстремальный сценарий, который подразумевает аномальные холода и прекращение поставок газа из России. В таком случае Европе придется сократить потребление топлива на 6% – наиболее уязвимые государства потеряют при этом около 3% ВВП к базовому прогнозу, передает РИА «Новости».

Однако, даже если предстоящую зиму Европа выдержит благодаря «накопленным резервам», весной предстоит восполнить запасы, а при «скромных или полностью отсутствующих» поставках из России это приведет к возвращению рынка «к рекордно высоким ценам», говорится в докладе. Отмечается, что к середине сентября поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу поставки остановлены полностью.

Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно. Рост цен на них – «значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт», заявили в МВФ. Инфляция в развитых странах ЕС, по прогнозу МВФ, в 2022 году окажется на уровне 8,3%, в 2023 году – 6,2%. В Восточной Европе МВФ ожидает роста цен на 13,3% и 11,8% (этот прогноз не распространяется на участников конфликтов и Турцию).

Напомним, сейчас продолжаются поставки российского газа в Европу через Украину, хотя объемы снижены в два с половиной раза: вместо 109 млн кубометров в сутки, прописанных в контракте 2019 года, через украинскую ГТС проходит 42 млн кубометров. Также поставки идут через вторую нитку «Турецкого потока» в Грецию, Венгрию, Сербию и Румынию. Кроме того, Россия продолжает поставлять свой СПГ в Европу.

Экономика,Международный валютный фонд,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители