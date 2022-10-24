Товарооборот между Россией и Китаем взлетел

Товарооборот России и Китая за девять месяцев 2022 года взлетел в годовом исчислении на 32,5 процента, достигнув 136,08 миллиарда долларов, рассказали в главном таможенном управлении КНР, пишет ТАСС.

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Как уточнили эксперты, с января по сентябрь экспорт из Китая в РФ увеличился на 10,3 процента и составил около 52,24 миллиарда долларов. При этом российский импорт в эту страну составил 83,84 миллиарда долларов, что соответствует 51,6 проценту.