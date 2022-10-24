Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
43 минуты назад

В Турции заявили о начале торговли с Россией в нацвалютах

Lenta.ruиещё 1

Глава отдела экономической политики партии Турции «Родина» Хакан Топкурулу материале для газеты Aydınlılk заявил, что Анкара начала торговлю с Москвой в национальных валютах. США не могут вмешаться в эти процессы, пишет РИА Новости.

Турция и Россия избавились от доллара в торговле
Фото: ТАССТАСС

Топкурулу заявил о начале торговле в нацвалютах с Россией и не стал указывать метод денежных переводов, поскольку «там, где это узнал, сказали "лучше не говори"». Он подчеркнул, что операции проводят в «рублях».

«Этот обмен работает как часы с налаженной сетью… Торговля с использованием национальных валют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться. США обрезают ветку, на которой сидят. Теперь в торговле между Турцией и Россией нет доллара, который принят в качестве мировой резервной валюты», — заключил турецкий политик.

О планах Турции платить за российский газ в рублях 5 августа сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, Москва ежегодно экспортирует в Анкару порядка 26 миллиардов кубометров газа (для сравнения — европейский рынок в прошлом году обеспечил экспорт около 140 миллиардов кубометров).

Экономика,Александр Новак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители