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54 минуты назад

Bloomberg предрек первое с марта решение Центробанка России не менять ключевую ставку

Газета.Ruиещё 1

На октябрьском заседании Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. К такому выводу пришли международные аналитики, принявшие участие в опросе Bloomberg.

Аналитики Bloomberg предсказали отказ ЦБ РФ менять ключевую ставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«16 из 20 аналитиков, принявших участие в опросе Bloomberg, полагают, что по итогам заседания ключевая ставка останется неизменной — 7,5%», — говорится в материале.

Только три эксперта предположили, что валютный регулятор понизит ставку на 25 базисных пунктов до 7,25%. И лишь единственный из опрошенных аналитиков предсказал сокращение планки сразу на 50 пунктов, до 7%.

К отказу от повышения ключевую ставки должны привести ряд внешних и внутренних факторов. Среди них — усиление геополитических рисков, расширение международных санкций и начало мобилизации в России, уточняется в статье.

17 октября заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил о принятии итогового решения по ключевой ставке на заседании в конце месяца с учетом трех факторов. К их числу он отнес динамику инфляции, инфляционные ожидания и рост ставок на рынке.

Экономика,Алексей Заботкин,Банк России,
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