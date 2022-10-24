Назван проигравший в «ледокольной» борьбе США с РФ в Арктике

Соединенные Штаты в рамках геополитической борьбы с Москвой направили на Северный полюс устаревший самый большой корабль береговой охраны США — ледокол Healy, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию американского журналиста Кристофера Вуди в Business Insider. По его словам, маневр состоялся на фоне растущего беспокойства администрации США из-за активности России в Арктике. Однако эксперт убежден в том, что, поскольку Россия обладает единственными атомными ледоколами в мире, ввод в эксплуатацию нескольких новых кораблей США не добавит американскому руководству очков в проигранном конкурентном противостоянии с Москвой.

«Россия обладает не только единственными в мире атомными ледоколами, но и самой длинной арктической береговой линией», — констатировал Вуди.

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Несколько дней назад ледокол Healy достиг Северного полюса. Аналитик издания констатировал, что Вашингтон всерьез озабочен тем фактом, что флот США в настоящее время может противопоставить нескольким десяткам ледоколов России только лишь два своих. Более того, ледокол Healy и его аналог Polar Star имеют репутацию не самых надежных кораблей.

Healy только в 2021 году несколько месяцев пробыл в ремонтных доках. Polar Star является еще более старым ледоколом, он был введен в эксплуатацию в 1976 году, и его обслуживание все сложнее из-за морального устаревания. Существует у Вашингтона еще один ледокол — Polar Sea, однако он не работает с 2010 года и используется как источник запчастей. В то же время Москва имеет в своем распоряжении больше четырех десятков ледоколов, в том числе и атомные.

США анонсировали строительство трех новых тяжелых ледоколов, за счет которых планируется продвигать интересы Америки в Арктике. Однако эксперты не уверены в том, что ввод в эксплуатацию нескольких новых кораблей добавит американскому руководству очков в конкурентной борьбе с Россией.

Американский журналист Брэндон Уоллс ранее написал статью, в которой сравнил состояние ледокольного флота США и России. Как отметил эксперт, Вашингтон в указанной сфере значительно уступает своему сопернику.