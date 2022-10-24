Европейскому бизнесу предрекли худшие показатели с 2008 года

«Перспективы европейского рынка на конец года и, скорее всего, на следующий год будут плачевными. Макроэкономические препятствия и близко не ослабевают, геополитическая напряженность продолжает нарастать, а при сохраняющейся высокой инфляции я предвижу разрушение спроса, которое в какой-то степени проявится в этом сезоне доходов и в следующем», — заключил Эколо.