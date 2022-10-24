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19 минут назад

Песков высказался о краже Западом золотовалютных резервов России

RT на русскомиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у российской стороны многие активы, включая золотовалютные резервы.

Кремль обвинил Запад в краже золотовалютных резервов России
Фото: ТАССТАСС

«Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас, фактически они просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад. В том числе наши ЗВР, золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное как собственно посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность и на частную собственность», — сказал он.

Моравецкий предложил конфисковать активы России для стабилизации цен

29 июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд, из которых на Центробанк приходятся $300 млрд.

Экономика,Дмитрий Песков,Банк России,Казначейство США,
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