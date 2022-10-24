Азербайджан планирует к 2027 году экспортировать в Евросоюз почти 20 млрд куб. м природного газа. Об этом в понедельник заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в населенном пункте Мухрани.
"В этом году мы подписали меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Еврокомиссией. В течение следующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу. У нас есть такая возможность. К 2027 году мы планируем экспортировать в Европу почти 20 млрд куб. м природного газа", - сказал Алиев.
Говоря об увеличении поставок нефтепродуктов на мировые рынки, Алиев отметил, что Азербайджан планирует увеличить объемы поставляемой нефти через нефтепроводы Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Супса. Лидер Азербайджана надеется, что в это дело также будет вовлечен нефтяной терминал, расположенный на западе Грузии в селе Супса.
Алиев прибыл в Тбилиси с рабочим визитом в понедельник. Это первый визит азербайджанского лидера за последние семь лет в Грузию. В последний раз он посещал грузинскую столицу в ноябре 2015 года. Тогда также премьер-министром Грузии был Ираклий Гарибашвили.