"В этом году мы подписали меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Еврокомиссией. В течение следующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу. У нас есть такая возможность. К 2027 году мы планируем экспортировать в Европу почти 20 млрд куб. м природного газа", - сказал Алиев.