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45 минут назад

Bloomberg: нефтяные доходы России в середине октября сократились до минимума с февраля

Газета.Ruиещё 1

В период с 14 по 21 октября доходы России от продажи сырой нефти упали до рекордного минимума с сентября. Выручка Москвы от экспортных пошлин на нефть за тот же период сократилась до минимума с конца февраля, сообщает Bloomberg.

Нефтяные доходы России сократились до рекордного минимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сокращение объемов в сочетании с наименьшей ставкой пошлин на зарубежные поставки с февраля 2021 года сократили еженедельные доходы Кремля от продажи нефти до самого низкого уровня с начала обострения конфликта на Украине в конце февраля», — говорится в материале.

В начале второй половины октября объем поставок сырой российской нефти в азиатском направлении также резко сократился по сравнению с пиковыми значениями в июне 2022 года.

«Поставки в Китай, Индию и Турцию достигли максимума в июне на уровне 2,2 млн баррелей в день. За четыре недели до 21 октября этот показатель снизился примерно на 330 тыс. баррелей в день», — сообщается в статье.

Однако объемы сырья, перевозимого в настоящее время на танкерах, по-прежнему остается большим в преддверии нефтяного эмбарго Евросоюза, которое должно вступить в силу 5 декабря 2022 года. Сейчас каждые сутки морским путем отправляются более 310 тыс. баррелей российской нефти.

23 октября аналитики Международного валютного фонда (МВФ) представили статистические данные в докладе, в котором указали на свои сомнения касательно эффективности ввода предельных цен на российскую нефть со стороны стран G7. Существует неопределенность относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок.

Экономика,Международный валютный фонд,ЕС,
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